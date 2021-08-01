Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы. Движение по внешней стороне тоннеля полностью перекрыто. Просим водителей по возможности планировать маршруты в объезд места аварии», — сообщили в дептрансе Москвы.

Позднее в дептрансе уточнили, что движение в Лефортовском тоннеле было полностью восстановили. Проезжая часть была освобождена менее, чем за 20 минут.

Ранее грузовой автомобиль опрокинулся на внутренней стороне 48-го км МКАД на юго-западе Москвы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около платформы железнодорожной станции «Мещерская».

Грузовой автомобиль не справился с управлением, произошло опрокидывание транспортного средства.

В районе дорожно-транспортного происшествия были зафиксированы затруднения в движении длиной в два километра, отметили в дептрансе. Позже оно было полностью восстановлено.