Строительство трассы Казань — Екатеринбург (М12) будет стоить почти 500 млрд рублей, проект будут вести Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) и госкомпания «Автодор». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Длина трассы составит 547 км, из которых 122 км дороги – реконструкция существующих федеральных трасс, а 425 км – строительство новых дорог.

По информации Федерального дорожного агентства, стоимость работ на М12 составит 232,9 млрд рублей, из них 200,7 млрд рублей пойдут на строительство и реконструкцию, а 32,2 млрд рублей на капремонт. Однако стоимость может измениться по завершении экспертиз в 2022 году.

В Росавтодоре отметили, что недостающие контракты на проектирование обходов и участков реконструкции будут заключены в конце текущего года.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко оценил строительство участка Дюртюли — Ачит в 260 млрд рублей. На сегодняшний день госкомпания проводит тендер на проектирование участка, на которое будет выделено 883 млн руб.

Общая предварительная стоимость строительства трассы составит 492,9 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию поручил продлить федеральную трассу «Москва – Казань» до Екатеринбурга за три года. Кроме того, он заявил, что из Фонда национального благосостояния будут выделены средства на опорные магистрали.