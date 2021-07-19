Совфед предложил альтернативный план развития системы техосмотра

Комитет Совета федерации по экономической политике направил в правительство России собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В альтернативном плане Совфед предлагает сохранить обязательный техосмотр, ужесточив существующие правила.

В 2019 году в КоАП были внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2022 года: если диагностическая карта, подтверждающая прохождение техосмотра, не оформлена, владелец получит штраф в 2 тыс. руб. при фиксации нарушения дорожной камерой. Сенаторы предлагают перенести срок вступления поправок на 1 октября, дополнив еще одной нормой: обязать водителей возить дорожные карты с собой и предъявлять инспектору. Если карты нет, штраф по ст. 12.3 КоАП составит 500 руб.

Отдельный блок предложений члены совфеда посвятили борьбе с мошенничеством. Так, в верхней палате парламента считают, что в законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» следует внести поправки для «противодействия размещению рекламы противоправной деятельности в сфере ТО и продаж диагностических карт».

Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что действующую процедуру техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов необходимо оптимизировать или полностью отменить, так как в этой сфере есть коррупционная составляющая.

До этого глава Госавтоинспекции предложил отменить обязательный техосмотр для частных автомобилей и мотоциклов. Ответственность за выезд на дороги неисправных машин полицейские хотят возложить на их владельцев. Страховщики говорят, что в целом готовы учитывать новый фактор в тарифах на ОСАГО, в то время как владельцы пунктов техосмотра заявили о возможном разорении бизнеса.