news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зарубежные страны заинтересовались российским самолетом МС-21 10:16
Тест на коронавирус российского тренера вызвал подозрение у японцев 10:08
Полис ОСАГО может подорожать на 5% 10:02
Российские космонавты на МКС могут остаться без скафандров 10:02
У БАМа может появиться частная ветка 09:56
Губерниев отреагировал на отмену отстранения российских пловцов 09:47
Прилепин предложил КПРФ создать коалицию в новом созыве Госдумы 09:42
Россия провела испытания кресла для лунного космического корабля 09:41
Тихановская заявила, что Байден поможет оппозиции Белоруссии победить 09:34
Трое мужчин попали под колеса поезда в Подмосковье 09:21

Совфед предложил альтернативный план развития системы техосмотра

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Комитет Совета федерации по экономической политике направил в правительство России собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В альтернативном плане Совфед предлагает сохранить обязательный техосмотр, ужесточив существующие правила.

В 2019 году в КоАП были внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2022 года: если диагностическая карта, подтверждающая прохождение техосмотра, не оформлена, владелец получит штраф в 2 тыс. руб. при фиксации нарушения дорожной камерой. Сенаторы предлагают перенести срок вступления поправок на 1 октября, дополнив еще одной нормой: обязать водителей возить дорожные карты с собой и предъявлять инспектору. Если карты нет, штраф по ст. 12.3 КоАП составит 500 руб.

Отдельный блок предложений члены совфеда посвятили борьбе с мошенничеством. Так, в верхней палате парламента считают, что в законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» следует внести поправки для «противодействия размещению рекламы противоправной деятельности в сфере ТО и продаж диагностических карт».

Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что действующую процедуру техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов необходимо оптимизировать или полностью отменить, так как в этой сфере есть коррупционная составляющая.

До этого глава Госавтоинспекции предложил отменить обязательный техосмотр для частных автомобилей и мотоциклов. Ответственность за выезд на дороги неисправных машин полицейские хотят возложить на их владельцев. Страховщики говорят, что в целом готовы учитывать новый фактор в тарифах на ОСАГО, в то время как владельцы пунктов техосмотра заявили о возможном разорении бизнеса.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
В России создают новую вакцину и биочип для выявления COVID-19
Роспотребнадзор сообщил об инновационном биочипе для тестов на коронавирус
Георгий Бовт
Секс, дети, деньги, жилплощадь. И поговорить
О том, что останется от семьи в будущем
Не дождалась справедливости: скончалась мать Анны Политковской
Какой была мать Анны Политковской Раиса Мазепа
Депутат предложил выплачивать пенсионерам 10 тысяч рублей за вакцинацию
Россиянам рассказали, как не допустить ошибок при сдаче тестов на антитела
Минсельхоз опроверг информацию о росте цен на хлеб в России
Россия провела испытания кресла для лунного космического корабля
Новости и материалы
Тест на коронавирус российского тренера вызвал подозрение у японцев
Полис ОСАГО может подорожать на 5%
Российские космонавты на МКС могут остаться без скафандров
У БАМа может появиться частная ветка
Губерниев отреагировал на отмену отстранения российских пловцов
Прилепин предложил КПРФ создать коалицию в новом созыве Госдумы
Тихановская заявила, что Байден поможет оппозиции Белоруссии победить
Трое мужчин попали под колеса поезда в Подмосковье
Экс-игрок сборной Англии признался в ненависти к тренеру сборной Италии
Число случаев коронавируса в мире превысило 190 млн
В Пакистане 27 человек погибли, 30 пострадали в ДТП
Пилот «Ред Булл» выписан из больницы после аварии на Гран-при Великобритании
Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Эксперт рассказал, чем опасны бумажные чеки
В «Мерседесе» назвали необоснованным наказание Хэмилтона за аварию
Китайские ученые определили происхождение коронавируса
В Раде заговорили о тяжелых временах для Украины после статьи Путина
Пропавший в Японии спортсмен из Уганды мог сойти с поезда в Нагое
Все новости
«Когда ты чистый — нечего бояться»: CAS оправдал российских пловцов
FINA выплатит пловцам Андресенко и Кудашеву компенсацию
Свои против своих. Что известно о нападении на украинских пограничников
СБУ передала следователям сотрудников, причастных к инциденту на границе с РФ
«Значит, где-то в вас завис страшный вирус»: как проявляется «длинный ковид»
Эксперт указал на риски «длинного COVID-19»
Из войны и нищеты: как художник из Таджикистана покорил Голливуд
Художник Джама Джурабаев — о работе со Спилбергом и Гаем Ричи
«Команда 29» распущена после блокировки сайта
В руководстве «Команды 29» назвали причины ликвидации объединения
«Россия не настолько привлекательная страна, чтобы по ней скучать»
Интервью с ЛГБТ-активистами, выигравшими дело против России в ЕСПЧ
На меде и плаценте: чем различаются дешевые и дорогие кремы для лица
Эксперты объяснили, стоит ли переплачивать за средства для ухода за лицом
«Чтобы не отделалась». Домашний арест виновницы ДТП в Солнцево обжаловали
Прокуратура потребовала ужесточить обвинение студентке, сбившей троих детей в Москве
Эмираты забрали свое: ОПЕК+ нарастит добычу
Новак прогнозирует выход России на докризисный уровень добычи нефти
Росстат опубликовал данные о причинах смертности в России
Смертность из-за наркотиков в России резко выросла на 60% на фоне пандемии
«Культ вождя»: компартия Китая взялась за идеологию
Власти КНР усилят идеологическую работу с населением
Эволюция Tetris: как менялась самая известная игра в мире
Как игра от разработчика из СССР стала мировым культурным феноменом
Наводнение расползается по Европе. На очереди Австрия
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях