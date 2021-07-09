В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 12 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Сочи, по предварительным данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в результате инцидента никто не погиб.

По данным городского подразделения ГИБДД, всего в автобусе находились 30 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла в селе Барановке. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Hyundai Porter. После этого автобус съехал в кювет.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения рейсового автобуса с деревом на автотрассе в Калининградской области пострадали 38 человек.