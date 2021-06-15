Автоэксперт оценил отмену обязательного техосмотра для оформления полиса ОСАГО

Отмена обязательного технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО, является позитивным сигналом для автовладельцев. Такую позицию озвучил телеканалу «Звезда» автоэксперт Владимир Сажин.

По его словам, процедура зачастую носила формальный характер.

«Техосмотр в основном покупался за деньги. Мало кто его проходил официально. Машины сейчас почти все новые, и ТО дается на несколько лет вперед. Автолюбитель, который следит за своей машиной, не нуждается в техосмотре. Ну а тот, которому все равно, никогда не проходит ТО», — сказал Сажин в комментарии телеканалу.

Ранее Госдума РФ приняла закон, отменяющий обязательный технический осмотр транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Он вступит в силу с 22 августа 2021 года.

При этом в министерстве внутренних дел России предложили сделать технический осмотр для личных легковых авто добровольным, чтобы Госавтоинспекция могла сосредоточиться на организации и проведении техосмотров, в первую очередь, автобусов и такси.