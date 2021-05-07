Автомобиль ДПС наехал на велосипедистку в Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«В 12:35 (08:35 мск) в полицию поступила информация о том, что в рабочем поселке Чистоозерное Новосибирской области автомобиль ДПС ГИБДД, двигаясь по проезжей части, в районе пешеходного перехода боковым зеркалом задел велосипед местной жительницы», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, никто не пострадал. Полиция начала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что патрульный автомобиль сбил девушку на велосипеде с ребенком на пешеходном переходе в Чистоозерном районе Новосибирской области.