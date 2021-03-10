Пилотную партию автомобилей Aurus выпустили на заводе в Елабуге

На заводе в Елбурге была произведена пилотная партия российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Там уточнили, что машины серийной оснастки на данный момент проходят испытания в НАМИ.

В министерстве подчеркнули, что выпущенные автомобили не предназначаются для продажи.

«Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства», — подчеркнули в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что пандемия коронавируса не повлияла на производственные планы.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первые поставки автомобилей Aurus начнутся в марте 2021 года.