Под Уфой столкнулись автобус и две фуры

Под Уфой в Иглинском районе столкнулись автобус и две фуры, один человек погиб, трое, в том числе и ребенок, пострадали. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД Башкирии.

Уточняется, что автобус двигался по маршруту Таганай – Уфа. В нем находились 38 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних.

«Погиб водитель одной из фур. За медицинской помощью обратились водитель другой фуры, водитель автобуса и один из пассажиров - несовершеннолетний», — заявили в МВД.

На месте работают сотрудники ГИБЛЛ и других служб. Причина аварии пока не называется.

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