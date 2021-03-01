Ограничения для грузовиков тяжелее 12 тонн на МКАД станут постоянными

Ограничение движения по Московской кольцевой автодороге (МКАД) транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн станет постоянным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», – написал глава города.

Он пояснил, что принятие «давно назревшего» решения ускорил сильный снегопад 13 февраля, во время которого застрявшие большегрузы «полностью парализовали» движение по МКАД. При этом на ЦКАД и трассах А-107 и А-108, куда ранее был переведен транзит грузовиков, затруднений движения не наблюдалось.

Ограничения на проезд транзитных грузовиков по МКАДу впервые ввели в Москве с 20 февраля, предполагалось, что они будут действовать до 22 февраля, однако впоследствии мера была продлена.