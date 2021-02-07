Эксперты предрекли дефицит на вторичном авторынке в РФ

Нехватка новых машин у дилеров вызвала повышенный спрос на вторичном рынке, «Российская газета».

В результате хороших предложений там практически не осталось, пишет издание.

Дефицит автомобилей на вторичном рынке наступил уже осенью 2020 года, а учитывая провал продаж новых машин в 2015-2016 годах ситуация будет только ухудшаться, прогнозируют специалисты.

Эксперты советуют в этих условиях не спешить со сменой автомобиля и дождаться стабильности на рынке.