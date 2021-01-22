В ДТП под Саратовом погибли три человека

В Саратовской области столкнулись две легковых машины, из-за чего погибли три человека. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Авария произошла на 317-м километре автодороги «Саратов — Балашов» в 19.50 (18.50 мск).

«По предварительным данным, произошло столкновение двух автомашин - Datsun и ВАЗ-2114, данные водителей устанавливаются. В результате ДТП водитель Datsun и водитель и пассажир ВАЗ-2114 от полученных травм скончалась на месте», — сказали в пресс-службе.

На месте работают специалисты, чтобы установить причины случившегося.