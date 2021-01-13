На МКАД загорелся автомобиль
Катерина Медведева
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НА МКАД в районе Сколковского шоссе загорелся автомобиль. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«МКАД 52 км (Сколковское шоссе), внутренняя сторона: произошло возгорание автомобиля в левой полосе», — говорится в публикации.
Отмечается, что две полосы из пяти перекрыты. Движение в районе аварии затруднено на 2,3 км.
На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД.
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