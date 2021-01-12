На Ставрополье столкнулись восемь машин

На трассе «Кавказ» в Ставропольском крае столкнулись восемь машин, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

«Поступила информация о попутном столкновении восьми автомобилей на 283 км трассы Р-217 «Кавказ»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП есть пострадавшие, они доставлены в больницу. Их число не уточняется. Причина аварии также неизвестна.

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