В автобусах Минобороны, попавших в ДТП, находились солдаты-срочники

В автобусах Минобороны, которые попали в ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье, находились солдаты-срочники. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«В автобусах были в основном призывники. Также там было небольшое число их командиров, служащих по контракту. Среди погибших и пострадавших много солдат срочной службы», — говорится в сообщении.

Авария произошла днем 11 января в районе церкви Александра Невского на Новорижском шоссе. По информации СМИ, четыре человека погибли, десять пострадали. Повреждения получили пять автобусов Минобороны РФ.

На месте работают бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи.

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