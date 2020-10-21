В Москве на трамвайных путях перевернулась машина

В Москве на Чертановской улице на трамвайных путях перевернулась машина, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В районе дома 51, корпус 1 по Чертановской улице столкнулись два автомобиля. Один из них перевернулся на трамвайные пути и перекрыл движение», — сказал собеседник.

В аварии никто не пострадал. Уточняется, что движение затруднено. На месте работают специалисты.

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