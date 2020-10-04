Пьяная женщина без прав сбила троих детей в Челябинской области

Пьяная жительница Челябинской области на автомобиле сбила троих детей, катавшихся по деревне на скутере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по региону.

Происшествие произошло 3 октября в 16.00 по местному времени.

«В деревне Бутырки Чебаркульского района произошло столкновение скутера под управлением несовершеннолетнего 2010 года рождения и автомобиля «ВАЗ-2110», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии погиб пассажир скутера — мальчик 2010 года рождения. Еще двое несовершеннолетних, в том числе 2017 года рождения, были госпитализированы.

Водительница с места происшествия скрылась, однако ее быстро нашли. Ею оказалась местная жительница, 1991 года рождения, не имеющая права на управления транспортным средством.

Медосвидетельствование показало, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

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