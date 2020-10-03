Пьяный водитель сбил группу пешеходов в Нижнем Тагиле и протаранил три машины

В Нижнем Тагиле пьяный водитель выехал на перекресток на красный свет, сбив группу пешеходов и протаранив три автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Инцидент произошел утром 3 октября. Водитель на «ВАЗ 1500» проигнорировал светофор и врезался в Daewoo Nexia и Skoda Rapid.

«После столкновения автомобиль «ВАЗ» снес ограждение тротуара, выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов, а также на автомобиль «ГАЗель», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что шесть пострадавших в аварии были госпитализированы. Два пассажира, которые находились в машине с виновником аварии, скрылись с места происшествия.

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