Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП в Тверской области

В результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Тверской области погиб один человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местного УМВД.

Отмечается, что инцидент произошел в Конаковском районе региона.

По данным ведомства, автомобиль марки Mazda выехал на встречную полосу, где ударился об автобус ПАЗ. Водитель машины погиб на месте от полученных травм, за медицинской помощью обратились 15 пассажиров автобуса.

По предварительным данным, тяжелых травм у пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства ДТП.

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