Машина сбила четырех школьниц в Воркуте, одна из них погибла

В Воркуте автомобиль Volkswagen Polo врезался в группу подростков. От удара погибла 16-летняя девушка, еще трое школьниц были госпитализированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК.

Отмечается, что трагедия произошла вечером 30 сентября. 18-летний водитель на большой скорости врезался в компанию 15-16 летних девушек. Одна из них погибла до приезда скорой помощи, остальные получили травмы разной степени тяжести.

Над расследованием инцидента работают представители следствия совместно с ГИБДД. О задержании водителя пока не сообщается.

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