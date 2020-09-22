Полиция задержала певца Гулиева после ДТП на Остоженке

Михаил Кириллов

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Полиция задержала российского певца Эльмина Гулиева, который за рулем автомобиля Infiniti сбил пешеходов на улице Остоженка в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время водитель «Инфинити» Эльмин Гулиев, который вчера после столкновения с «Мерседесом» на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, сбил пешеходов на тротуаре, задержан», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что против артиста было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

ДТП произошло в 16.20 мск на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка. В результате столкновения двух машин, одну из них отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Пострадали четыре человека.

Виновником аварии, по предварительной информации стал водитель Infiniti. Он двигался на красный свет и не уступил дорогу встречному транспорту.

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