В Удмуртии шесть человек погибли в аварии с грузовиком

В Удмуртии столкнулись «Камаз» и легковая машина, из-за чего погибли шесть человек, пишет ТАСС со ссылкой на ЕДДС Алнашского района республики.

«ВАЗ-2112 въехал в фуру «Камаз», — сказал собеседник.

Отмечается, что все погибшие были пассажирами легковой машины. Другие детали аварии не уточняются.

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