Пять машин и грузовик столкнулись на ТТК в Москве
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Пять машин и грузовик столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве. Об этом сообщает дептранс Москвы в Telegram-канале.
Авария произошла на улице Сущевский вал, 71. На внешней стороне ТТК, в среднем ряду толкнулись пять автомобилей и грузовик.
Детали произошедшего уточняются.
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