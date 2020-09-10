Пять машин и грузовик столкнулись на ТТК в Москве

Пять машин и грузовик столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве. Об этом сообщает дептранс Москвы в Telegram-канале.

Авария произошла на улице Сущевский вал, 71. На внешней стороне ТТК, в среднем ряду толкнулись пять автомобилей и грузовик.

Детали произошедшего уточняются.

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