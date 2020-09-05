Четыре человека погибли при столкновении машины с лосем в Псковской области

В Псковской области четыре человека погибли и один пострадал после столкновения автомобиля с лосем. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-службы регионального УМВД, авария произошла около 1.00 мск на 325 км дороги Петербург-Невель в Островском районе за деревней Дуловка.

Предварительно, машина столкнулась с лосем, после его автомобилист потерял управление и съехал на правую обочину дороги по ходу движения, зацепив барьерное ограждение.

Погибли четыре человека и один пострадал, все они жители Петербурга.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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