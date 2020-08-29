В Москве ГИБДД начала выявлять нарушителей среди мотоциклистов и велосипедистов
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Столичная Госавтоинспекция начала профилактические мероприятия по выявлению нарушителей правил дорожного движения (ПДД) среди мотоциклистов и велосипедистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Госавтоинспекции столицы.
Данные мероприятия направлены на снижение числа ДТП с участием водителей велосипедов и мотоциклов, а также на выявление нарушений данных лиц.
ГАИ призвало велосипедистов и мотоциклистов к соблюдению ПДД и к применению защитной экипировки.
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