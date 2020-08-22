В ДТП под Тюменью погиб ребенок и шесть человек пострадали

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Тюменской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД России по региону.

В результате ДТП погибла четырехлетняя девочка, еще шесть человек, в том числе 15-летняя девочка, получили травмы разной степени тяжести. Спасатели деблокировали их и передали медикам.

По данным ведомства, ДТП произошло после того, как находящаяся за рулем одного из автомобилей 53-летняя женщина при обгоне грузовика на мокрой дороге выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

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