Смертельное ДТП произошло с рейсовым автобусом в Калининградской области

Один человек погиб и четыре получили травмы во время лобового столкновения легковушки с рейсовым автобусом в Калининградской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным полиции, 31-летний мужчина за рулем Skoda Rapid не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом.

«В результате ДТП водитель Skoda Rapid скончался от полученных травм на месте происшествия. По предварительной информации, на настоящий момент за медицинской помощью обратились четыре пассажира (ушибы, ссадины)», — заявили в пресс-службе.

В настоящее время полиция устанавливает подробности произошедшего. На месте работают экстренные службы.

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