В Москве перевернулся грузовик

В Москве на 69-ом километре МКАД перевернулся грузовик, пишет столичный дептранс в Telegram.

«На 69-м километре МКАД (после съезда с Волоколамского шоссе) перевернулся грузовик в левом ряду», — говорится в сообщении.

Из-за аварии образовалась пробка длиной в девять километров. Спецслужбы уже перевернули грузовик на колеса. Обстоятельства ДТП выясняются, о пострадавших не сообщалось.

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