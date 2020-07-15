Пробки на московских дорогах достигли 9 баллов
Девятибалльные пробки на московских дорогах сохраняются уже в течение нескольких часов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Больше всего заторов зафиксировано в центре города. В частности, автомобили стоят в пробке на Садовом кольце, на Тверской улице, на Большом каменном мосту, в районе метро Павелецкая и не только.
Также трудности в движении наблюдаются на ТТК в обоих направлениях и на разных отрезках МКАДа (на юго-востоке и западе). Пробки образовались и на вылетных магистралях — Волоколамском шоссе, Ленинградском проспекте, проспекте Маршала Жукова.
В настоящее время во некоторых районах столицы идет дождь.
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