В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
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В результате аварии в Воронежской области погибли четыре человека, в том числе ребенок, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.
По данным ведомства, погибли мужчина, две женщины и девочка, находящиеся в одной машине.
Телесные повреждения различной степени тяжести получили двое мужчин, находящиеся в другом автомобиле.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливают все обстоятельства произошедшего.