Нетрезвый водитель каршеринга протаранил ограждение на Красной площади

Нетрезвый водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение на Красной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне водитель каршерингового автомобиля протаранил бетонное ограждение на Красной площади», — заявил источник.

По предварительной информации, автомобилист и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент они задержаны.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Полиция по факту случившегося проводит проверку.