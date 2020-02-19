В Петербурге таксист столкнулся с пятью машинами на Невском проспекте

В центре Санкт-Петербурга водитель такси выехал на красный свет и столкнулся пятью автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД УГИБДД по городу и Ленинградской области.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел около дома 118 на Невском проспекте.

В результате аварии пострадали пассажиры такси — мужчина и женщина. Уточняется, что они были госпитализированы с нетяжкими травами. По факту ДТП проводится проверка.