Водитель в Петербурге сбил школьницу

В Санкт-Петербурге автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что 11-летний ребенок был доставлен в больницу. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Ветеранов.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства и причины ДТП.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жена священника сбила мать с детьми и уехала, пообещав помолиться за них

— В Челябинске водитель такси сбил трех детей

— Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске