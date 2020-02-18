Водитель в Петербурге сбил школьницу
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В Санкт-Петербурге автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что 11-летний ребенок был доставлен в больницу. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Ветеранов.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства и причины ДТП.
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