Автобус с 70 детьми перевернулся в Чехии

Двухэтажный автобус, в котором находились 70 детей, перевернулся на северо-западе Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной полиции Даниэла Витека.

В результате инцидента жертв нет, отметил Витек. Он добавил, что пострадали несколько человек, три ребенка получили ранения средней степени тяжести.

По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство выехало за пределы дороги и перевернулось. Полиция ведет расследование произошедшего.

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