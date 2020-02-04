В Воронежской области двое человек погибли при ДТП с автобусом
close
В Воронежской области в результате столкновения автобуса и грузовика погибли двое человек, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Как отмечается, инцидент произошел на 655-м километре трассы М-4 «Дон». Автобус Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и ударился об грузовик МАЗ.
При аварии двое человек погибли на месте, еще трое направлены в больницу с различными повреждениями.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ХМАО двое полицейских погибли в аварии
— В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом