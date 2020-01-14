В Китае автобус провалился в дыру в асфальте, погибли шесть человек

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В китайском городе Синин автобус провалился в образовавшуюся в асфальте дыру, в результате инцидента погибли шесть человек, еще 16 пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что помимо транспортного средства в асфальт упали пешеходы.

Согласно камерам наблюдения, после падения автобуса в яме произошел взрыв.

Предполагается, что диаметр дыры составил около 10 м.

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