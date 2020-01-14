В Китае автобус провалился в дыру в асфальте, погибли шесть человек
В китайском городе Синин автобус провалился в образовавшуюся в асфальте дыру, в результате инцидента погибли шесть человек, еще 16 пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что помимо транспортного средства в асфальт упали пешеходы.
Согласно камерам наблюдения, после падения автобуса в яме произошел взрыв.
Предполагается, что диаметр дыры составил около 10 м.
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