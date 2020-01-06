В Бурятии бизнесмен сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

Предприниматель из Улан-Удэ Галуст Пилосян на большой скорости сбил насмерть несовершеннолетнюю девушку и скрылся с места происшествия, однако позже пришел в полицию с повинной. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по республике.

В СК пояснили, что Пилосян, управляя внедорожником своего знакомого, возвращался с рыбалки. Возле села Батурино Прибайкальского района он на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, которая переходила через проезжую часть.

Отмечается, что мужчина скрылся с места ДТП, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции.

Также уточняется, что на момент инцидента Пилосян был трезв.

По данным СК, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и оставлении места происшествия.