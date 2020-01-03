Один погиб и шестеро пострадали в ДТП в Башкирии

В городе Давлеканово республики Башкирии столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погиб один человек, передает РЕН ТВ.

Еще шесть человек пострадали, среди них трое детей.

Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.