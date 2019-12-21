В ДТП в Башкирии погибли три человека

В Башкирии на трассе около села Аскарово Абзелиловского района произошло смертельное ДТП с участием двух легковых машин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в результате столкновения три человека погибли: двое из одной машины, где находились три человека, и еще один из другой, где находились пять пассажиров.

Уточняется, что пострадавшими числятся пять человек. Среди них есть 14-летний ребенок.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. пострадавшие доставлены в больницы.

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