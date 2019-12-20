Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области

На федеральной автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как отмечается, инцидент произошел у населенного пункта Верхний Мамон.

Среди автомобилей также оказалась грузовая «Газель».

По данным источника, в результате аварии перекрыты две полосы для движения транспорта.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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