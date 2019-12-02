Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье

Врачи забайкальской краевой клинической больницы сохранили жизнь ребенка беременной пассажирки упавшего с моста в Забайкалье автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супруга пострадавшей Александра Чернявского.

Известно, что в настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь.

«Сказали, что все хорошо с ребенком. У жены что-то с позвоночником, сказали, незначительное, ходить будет», — сказал Чернявский.

Пострадавшая находится на шестом месяце беременности.

Отмечается, что супруги были вместе в автобусе. Чернявский также госпитализирован, но его состояние стабильное.

По словам мужчины, водитель не справился с управлением, когда автобус занесло.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число пострадавших в ДТП в Забайкалье выросло до 21 человека

— Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье

— Губернатор записал обращение к забайкальцам после аварии с туристическим автобусом