Сотрудники ГИБДД получили приборы для измерения ровности дорожного покрытия
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Подразделения Госавтоинспекции получили приборы для измерения ровности дорожного покрытия, сообщает ТАСС.
Уточняется, что данное оборудование получили сотрудники ведомства в 16 регионах.
«В 33 региона поступили более 400 технических средств для измерения освещенности дорожного покрытия, а также приборов, определяющих коэффициент сцепления [с дорогой]», — добавили в ГИБДД.
Как сообщается, обновление технических средств проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».