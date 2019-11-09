Сотрудники ГИБДД получили приборы для измерения ровности дорожного покрытия

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Подразделения Госавтоинспекции получили приборы для измерения ровности дорожного покрытия, сообщает ТАСС.

Уточняется, что данное оборудование получили сотрудники ведомства в 16 регионах.

«В 33 региона поступили более 400 технических средств для измерения освещенности дорожного покрытия, а также приборов, определяющих коэффициент сцепления [с дорогой]», — добавили в ГИБДД.

Как сообщается, обновление технических средств проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».