BMW насмерть сбил подростков во Владимирской области

Во Владимирской области водитель BMW насмерть сбил двоих подростков. Об этом сообщает местное отделение МВД, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что авария произошла в поселке Мелехово на улице Первомайской.

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих 13-летних пешеходов. В результате ДТП один из подростков скончался на месте, второй умер в машине скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали при ДТП под Днепропетровском.