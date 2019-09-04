BMW насмерть сбил подростков во Владимирской области

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Во Владимирской области водитель BMW насмерть сбил двоих подростков. Об этом сообщает местное отделение МВД, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что авария произошла в поселке Мелехово на улице Первомайской.

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих 13-летних пешеходов. В результате ДТП один из подростков скончался на месте, второй умер в машине скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали при ДТП под Днепропетровском.