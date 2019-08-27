Три полосы перекрыли на МКАД из-за столкновения двух грузовиков

Столкновения двух грузовиков на МКАД стало причиной перекрытия сразу трех полос движения на дороге на северо-востоке столицы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Уточняется, что авария произошла на 93-м км внутренней стороны дороги. После ДТП одна из кабин машин загорелась.

В результате случившегося пострадал один человек. В настоящее время его осматривают медики, уточнили в МЧС.

Известно, что движение перекрыто по трем полосам из пяти.

Ранее сообщалось, что на МКАДе произошло ДТП с участием 5 автомобилей.