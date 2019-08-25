Названа вероятная причина разрушения моста в Харькове
Мост на дороге М-18 в районе Песочина обрушился из-за динамического удара перегруженной фуры. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-служба «Укравтодора».
Как отмечается, мост был построен в 1977 году и считался работоспособным, а не аварийным.
По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенного перегруза одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошел сдвиг плиты и разрушение конструкции.
Однако предполагается, что смещение плит случилось из-за динамического удара.
«Об этом свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения», — уточнили в пресс-службе.
Известно, что в результате обрушения моста в Харькове никто не пострадал.
Ранее в Сети появилось видео моста, который 25 августа наполовину обрушился в Харькове.