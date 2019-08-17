После ДТП с автобусом в Перми заведено уголовное дело

В Перми завели уголовное дело по факту ДТП с маршрутным автобусом, в котором погиб один человек и 32 пострадали. Об этом сообщает ГУ МВД по региону, передает ТАСС.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время продолжается расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель попавшего в ДТП автобуса в Перми отправлен на медосвидетельствование.