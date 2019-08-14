Минпромторг отреагировал на предложение о запрете старых машин

Минпромторг отреагировал на предложение запрета использования старых машин. Об этом говорится в ответе пресс-службы на запрос «Газеты.Ru».

Сообщается, что запрет на эксплуатацию старых автомобилей не поможет решить экологические проблемы. Для этого нужно стимулировать владельцев автомобилей покупать новые экологическо-чистые машины.

«Некоторые предложения уже реализованы, например, на нормативном уровне закреплена возможность введения ограничения движения транспортных средств в зависимости от экологического класса», — отметили в ведомстве.

Также в Минпромторге добавили, что правительство уже осуществляет меры господдержки обновления транспорта, такие как программы льготного кредитования и автолизинга, а также повышение спроса на газомоторную технику и электротранспорт.

Ранее сообщалось, что в комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых автомобилей.