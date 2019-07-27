Грузовик с людьми сорвался с 400-метрового обрыва в Грузии

В Грузии с обрыва упал грузовик, который перевозил людей из села Земо Алвани в село Омало. Об этом сообщает IMEDI.

Как отмечается, в результате инцидента погибли пять человек.

Уточняется, что грузовик вез людей на сельский праздник, однако водитель не сумел справиться с управлением и упал в овраг с 400-метровой высоты.

Всего в грузовике находились 12 человек, пятеро из них успели выпрыгнуть во время падения.

На настоящий момент на месте происшествия работают спасатели. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что автомобиль с туристами сорвался с обрыва в Грузии.