Зеленский пообещал наказать виновников ДТП со школьными автобусами
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что попавшие в ДТП сотрудники управления государственной охраны будут наказаны, если окажутся виновными в произошедшем. Об этом глава государства написал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, произошедшее является недопустимым. Он подчеркнул, что, если сотрудники управления окажутся виновниками ДТП, их привлекут к ответственности.
«Слава богу, что все остались живы», — заключил Зеленский.
Ранее в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что украинского лидера не было в машинах, которые попали в ДТП со школьными автобусами.
Авария произошла на трассе в Запорожской области. Три машины кортежа Зеленского при попытке совершить обгон попали в аварию с автобусами, которые перевозили школьников. Один из них съехал с дороги в кювет.