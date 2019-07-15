Зеленский пообещал наказать виновников ДТП со школьными автобусами

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что попавшие в ДТП сотрудники управления государственной охраны будут наказаны, если окажутся виновными в произошедшем. Об этом глава государства написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, произошедшее является недопустимым. Он подчеркнул, что, если сотрудники управления окажутся виновниками ДТП, их привлекут к ответственности.

«Слава богу, что все остались живы», — заключил Зеленский.

Ранее в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что украинского лидера не было в машинах, которые попали в ДТП со школьными автобусами.

Авария произошла на трассе в Запорожской области. Три машины кортежа Зеленского при попытке совершить обгон попали в аварию с автобусами, которые перевозили школьников. Один из них съехал с дороги в кювет.