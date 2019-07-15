Стало известно о состоянии пострадавших в аварии в Башкирии

Представитель минздрава Татарстана рассказал о состоянии пассажиров автобуса, который опрокинулся в Башкирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на настоящий момент были госпитализированы 15 человек.

Он отметил, что 7 человек доставили в 21-ю горбольницу Уфы и состояние шестерых из них оценивается как средней степени тяжести. Еще один находится в тяжелом состоянии.

Он также добавил, что еще семь человек были отвезены в 22-ю горбольницу Уфы, все из которых в состоянии средней степени тяжести.

«Ребенок 2006 года рождения госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу Башкирии в состоянии средней степени тяжести», — уточнил представитель минздрава.

Еще трое, подчеркнул он, сами добрались до больницы, были осмотрены и отпущены на амбулаторное наблюдение.

16 пассажирам медицинская помощь не понадобилась, заключил представитель минздрава.

Ранее сообщалось, что возросло количество госпитализированных после аварии в Башкирии.