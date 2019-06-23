Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн

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Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении более $3 млн из средств французской компании. Об этом сообщает Asahi.

По данным издания, Гон присвоил себе $3,25 млн из президентского фонда Renault в 2017 году.

Как отмечается, Гон сделал это с помощью мошеннической схемы по переводу $6,5 млн.

При этом средства были переведены в качестве бонуса, который не был прописан в контракте.

Ранее сообщалось, что Карлосу Гону предъявили новое обвинение.