Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн
Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении более $3 млн из средств французской компании. Об этом сообщает Asahi.
По данным издания, Гон присвоил себе $3,25 млн из президентского фонда Renault в 2017 году.
Как отмечается, Гон сделал это с помощью мошеннической схемы по переводу $6,5 млн.
При этом средства были переведены в качестве бонуса, который не был прописан в контракте.
Ранее сообщалось, что Карлосу Гону предъявили новое обвинение.